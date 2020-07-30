高雄巿長候選人李眉蓁論文涉抄襲爭議，對此，政治評論員李正皓直言，黨主席江啟臣推出李眉蓁失算，恐怕高雄市長補選後，國民黨內將發生新一波的茶壺裡的風暴。

對於高雄市長補選，李正皓接受《Yahoo TV 風向台灣》的採訪時表示，其實這場補選，國民黨的大戰略目標不是贏得勝選，而是要幫罷韓止血，要維持住國民黨在高雄的3成基本盤。

李正皓接著表示，但問題是國民黨想得很美好，想說推出年輕形象的李眉蓁可以吸引年輕選票，再加上前高雄市長韓國瑜和國民黨組織的加持，或許整個高雄的基本盤可以穩住。

李正皓感嘆，可是好死不死，李眉蓁一參選就發生非常多的失誤，包含把世大運和亞運時間點搞錯，又或是近期的論文抄襲事件，對李眉蓁的年輕選票非常傷，有很多年輕人可能正在念研究所或在念博士班，他們對於抄襲論文當然不能接受，又或者是剛大學畢業年輕人，也經歷過論文地獄，看到李眉蓁抄襲就可拿到碩士學歷，就會有相對剝奪感。

李正皓認為，事情演變到如此，站在國民黨立場可能沒想到，推出一個李眉蓁會有那麼多事情被檢驗，那這大概是江啟臣的失算，所以選完之後，國民黨內部的茶壺裡風暴才正要開始，大家一定會跟江啟臣算帳。

(中時新聞網)