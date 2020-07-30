高鐵導入數位新科技，AI客服Q4將推出。（高鐵提供）

高鐵車站旅客資訊系統。（高鐵提供）

台灣高鐵公司正導入數位新科技！高鐵董事長江耀宗宣布，2020年Q4要導入AI客服，旅客較常遇到的問題，第一時間將由機器人解決；另外，原有8站的旅客資訊系統也將汰換，預計2021年底前完成，未來所有乘車資訊將一目了然，無須等待跑馬燈。

人工智慧化已為時代潮流，「數位客服（AICS）」可強化服務的深度與廣度；由知識庫及語意分析平台，結合深度機器學習工具，將常用且重複性高的問答交由機器人回答；超出機器人服務範圍即由客服人員接手處理，以真實接觸並滿足顧客的需要。

未來在企業網站及高鐵APP將提供24小時全年無休的數位化服務，其功能包括常用問題諮詢及個人化服務申請與查詢，期能發揮數位科技的便利與效率。江耀宗說，即使受到疫情衝擊，公司仍要在第四季推出讓旅客再次耳目一新的數位客服。

另外，高鐵原有8站「旅客資訊系統（PIS）」從2005至今已屆折舊年限，系統難以擴展更多設備且維護困難。為使車站PIS容納更多圖文訊息、更易旅客辨識及閱讀，自2018年底起開始設計與更新PIS。

更新項目除原8站的前、後端軟硬體平台，新設備將支援未來智慧物聯網（IoT）、大數據（Big Data）、人工智能（AI）等新技術之應用，提供更高品質的旅客服務。7月6日起，桃園站穿堂層及月台層PIS已更換，其他車站將陸續展開更新，預計2021年底前完成。

高鐵總經理室資深顧問陳強說，AI機器人會學習人類語言，服務項目將越來越精進，同時可節省人力；另外，PIS更新後，未來數位系統若升級，只需更新內部零件即可，同時精準掌握旅客資訊，進而推出更符合旅客需求的服務。

(中時 )