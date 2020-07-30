三顧（3224)30日宣布，自行開發的自體纖維母細胞移植獲《特管法》核准，該專案主要是以「自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷 (皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復)」 ，是台灣第一家獲特管法核准治療皮膚缺陷的細胞製備公司，負責執行的醫院是義大醫院。

繼去年12月18日以「自體軟骨細胞移植」獲第一件「治療膝關節軟骨缺損」特管法核准案後，三顧此次再以自體纖維母細胞移植搶頭香。

三顧指出，纖維母細胞是生物結締組織的基本構造，可合成細胞外基質和膠原蛋白來填補與修復皮膚皺紋、凹洞及疤痕，在傷口癒合上也扮演重要角色。

此次獲核准的專案，是在去年 6月即提交至衛福部。目前三顧也積極規劃與北醫及彰基等醫院合作，提出自體纖維母細胞治療皮膚缺陷之特管法計畫案。

三顧表示，自體纖維母細胞移植技術是由公司自行研發，除獲得台灣發明專利外，去年也獲頒「國家新創獎」生技製藥與精準醫療領域獎項的肯定。目前也已提出美國、中國大陸與其他國家的發明專利申請案。

法人認為，過去國內醫美診所在未經過相關主管機關核准的情況下，使用幹細胞或纖維母細胞等用於皮膚治療的亂象，透過三顧專案的核准執行，將立下高規格的標準與門檻，指標意義濃厚。

(工商 )