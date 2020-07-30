「統一特選台灣5G報酬指數ETN」（020019）30日掛牌上市首日成交量破1.6萬張，表現驚人。統一自營部績效在市場有目共睹，而該商品追蹤指數即是融合部門選股邏輯，指數成分股為30檔「臺灣5G戰隊」，副總蒲建亨指出，除5G含金量高外，藉每季定審替換，讓ETN這項「被動型的商品，有主動式的靈魂」。

不僅「統一特選台灣5G報酬指數ETN」首度出擊表現出色，同日推出的「統一特選價值成長報酬指數ETN」也不遑多讓，目前也有逾4,700張的成績，在ETN成交量排行榜上名列一二，為統一證券在指數型投資領域的發展再下一城，買氣的升溫也顯示國內投資人接受度提高，宣告台股ETN邁向新里程碑。

相較於國人熟悉的ETF，台灣推出ETN才剛滿周年，對投資人來說仍是較陌生的商品，因先前交易量表現較為低迷，引發流動性疑慮。對此，專家指出，ETN不像個股或ETF，單從交易量看流動性並不準確，因ETN是向券商買賣，因此，只須看券商掛單情況即可，選擇時須考量券商的造市品質，在委買、委賣價量上若具一定「厚度」，即毋須擔心「要賣，賣不掉」的問題。

追蹤各式指數的ETN追求的績效是「打敗大盤」，因此，券商決定追蹤的指數至關重要。統一證券這回推出的「臺灣5G報酬指數」即是統一自營部選股邏輯透過ETN呈現，指數成分股涵蓋國內5G產業鏈上、中、下游，無線通訊項目營收占比逾50％的30檔「臺灣5G戰隊」。

而「特選價值成長報酬指數」則運用價值指標的淨值股價比與成長指標的股東權益報酬率計算出成長價值指標（Growth Value Indicator，GVI），篩選出前30檔上市成分股，蒲建亨表示，這30檔個股可謂隱形冠軍，是「每一季會賺錢又不貴的股票」，並藉由每季定審與替換，讓ETN這項「被動型的商品，有主動式的靈魂」。

(工商 )