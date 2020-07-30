受制疫情封鎖措施影響，德化工大廠巴斯夫第二季銷售127億歐元，年減12％，不計特殊項目的息稅前收益2.26億歐元，年減77％；除營養與護理業務領域及「其它」業務收益成長，農業解決方案業務領域收益持平外，所有業務領域收益均有所下降。其中，材料和化學品業務領域占收益下降的70％。淨收益為負8.78億歐元，主因是對Wintershall Dea的股權投資減值（該減值無現金流影響）。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂表示，受到八月份相對較低的市場需求及農業解決方案業務的季節性週期將帶來的部分影響，巴斯夫並不期待第三季不計特殊項目的息稅前收益會較第二季有顯著提升。

巴斯夫在全球約有117,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理及農業解決方案六大業務領域。2019年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

薄睦樂指出，正如預期，新冠疫情導致的負面經濟效應對第二季業績造成更大衝擊，多個客戶產業受到不同程度的影響。巴斯夫受到汽車行業需求急劇下降影響尤甚；而洗滌、清潔及食品行業的市場需求則比較穩定。巴斯夫維持全球主要基地的生產營運。

不過，與2019年第二季相比，巴斯夫在營養與護理業務領域的銷售額小幅上升，為16億歐元，主因營養與健康業務部銷售額的顯著提升，不計特殊項目的息稅前收益較去年同期顯著提升，為2.56億歐元；護理化學品業務部銷售額則與去年同期持平。

由於高度不確定性以及未來經濟發展情況不明，巴斯夫依舊無法對全年銷售額及收益發展做具體說明。

(工商 )