直播主之亂主角之一連千毅被羈押近一年後，一審遭法官重判7年徒刑，原本29日法官裁定450萬交保候傳，但連千毅卻因一時間湊不出這麼多錢而又多在牢裡蹲了一天，經過一夜的等待，今（30）日上午就有人捧著450萬，到地院為連千毅完成交保程序，當他步出法院時，滿臉鬍渣，沒有了招牌的油頭造型，但氣色還不錯，隨後連千毅就在戴墨鏡的小弟簇擁下，上車離開。

連千毅在羈押311天後，一審遭法官重判7年，而法官29日審酌其經濟狀況之後，命其以450萬交保，並限制住居於新北市住家。對此，連千毅一早就到高地院候保，而目前也已經完成所有交保程序，他也在律師的陪同下從看守所返家與妻子、小孩團聚。

連千毅花了450萬換來自由身，從法院走出來時，臉色看起來有些憔悴，而他面對鏡頭台風還是相當熟練的表示，目前就等候司法調查，並會先去看爸媽，並向粉絲喊話，他半個月後將會在直播界復出，希望愛護他的粉絲到時候空中相見。

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(中時新聞網)