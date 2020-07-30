日本天團「大無限樂團(Do As Infinity)」前吉他手長尾大，驚爆上月24日涉嫌吸毒與藏毒，被以「違反覺醒劑取締法」遭到逮捕，本月20日則以違反大麻取締法罪名予以起訴，涉毒消息在昨天(7/29)曝了光，除了外界震驚外，他的昔日團員更是失望透頂，女神主唱伴都美子更是氣到直接在推特公開po文，不顧形象爆粗口開罵。

長尾大是大無限樂團1999年創團時的吉他手，而他的創作更是知名，隔年12月他便退團，專注以作曲家身分單飛，在圈內發展得相當好，不僅替大無限樂團寫出多首暢銷代表作，也譜出天后濱崎步的金曲〈SEASONS〉及〈Boys & Girls〉，被認為是讓濱崎步在歌壇登上顛峰的關鍵推手之一。

日媒報導，長尾大靠創作荷包賺滿滿，每年坐收鉅額版稅，生活寬裕，約10年前，他跟朋友表示自己疑似被神秘組織盯上，認為住在東京不安全，因此搬離大都市，雖然上個月他是在宮崎縣被逮捕，但他其實定居在沖繩觀光聖地北谷町，坐擁豪宅，常有音樂人專程造訪他家，還傳他對當地的音樂人毫不忌諱說自己愛呼麻，結果真的因涉毒被捕。

如今長尾大在49歲這年被捕並吃官司，雖退團已久，但仍是影響到大無限樂團，更重要的，是分開後仍與他維持良好情誼的團員大渡亮與伴都美子，對他的行為感到徹底失望，大渡亮在推特以「…」無語作為回應，主唱伴都美子則公開po文「與你的音樂相遇，拯救了我的生命，不要背叛我！給我一輩子記住！王八蛋！」，不顧形象爆粗口，足見其心痛崩潰。

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(中時新聞網)