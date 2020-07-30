新北市五股區某補習班遭民眾爆料不當管教，國小學生疑因在下課時間，將未吃完的蔥油餅放桌上，卻遭補習班負責人要求跪著離開教室；對此，教育局表示，已派員稽查，補習班確實有請學生跪著出教室狀況，依法共裁罰10萬元。

據了解，國小學生24日在下課時間拿出未吃完的蔥油餅，但老師請他幫忙做事情，補習班負責人見蔥油餅在桌上，詢問是哪位學生所有，並將蔥油餅丟到地上，要求學生跪著離開教室。

記者致電補習班詢問，業者僅回應，學生在下課時間，可以在教室吃東西，其他部分不方便回應，即掛上電話。

教育局表示，29日接獲民眾陳情，今日已派員至補習班稽查、了解，事發當日學生將未吃完的早餐放在桌子底下，負責人確有請學生跪出教室，若有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事，將依法召開不適任人員認定委員會，認定解聘僱期間，並登錄全國不適任人員專區，該員不得擔任補習班之教職員工。

教育局也表示，補習班知悉負責人有損兒童損害兒童及少年權益的行為，未依規定在24小時內通報教育局，依《補習及進修教育法》裁罰5萬元，稽查也發現現場有6名教職員工未通報市府核準，依《補習及進修教育法》裁罰5萬元，並要求補習班限期改善。

(中時 )