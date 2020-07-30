前高雄市長韓國瑜早知有鬼？台北地檢署偵辦近期遠航掏空案，除了起訴遠航董事長張綱維之外，查出前合庫董事長、現任第一金董座廖燦昌也捲入，一併並將廖燦昌起訴求處重刑，成為首位在任內遭起訴公股董座。而去年韓國瑜競選總統期間，就曾公開質疑廖燦昌因慶富案下台，卻又搖身變為一銀董座很有問題。

據悉，遠航董事長張綱維遭檢調查出，涉嫌掏空遠航資產高達35億多元，時任合庫董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川也因放貸22億元給遠航遭起訴。而據了解廖燦昌已向財政部提辭呈，財政部官員則證實，廖燦昌已出請辭，財政部將予以尊重，職缺將由總經理代。

而韓國瑜也曾在2019年12月13日在臉書發文質疑廖燦昌，他因慶富案下台、且丟下上百億元新台幣呆帳，竟又在蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長。韓並指出，高雄市議會慶富案專案小組調查，高雄銀行貸款17.46億元的保證金給慶富集團，這麼大的金額前後核貸只有5天，另外一銀正是擔任這起詐貸案的主辦銀行，涉案高層竟然回任，整體事件明顯不合銀行運作常理。

他質疑這到底怎麼回事？是不是民進黨執政之下，只要有關係，只要是民進黨的支持者隨便做什麼措施都沒有關係？都永遠有官可以幹，而且這種巨額的貸款損失是全體納稅人損失，韓國瑜認為，行政院及金管會要對台灣人民講清楚、說明白。

(中時新聞網)