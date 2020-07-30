樂高迷們引頸期待，樂高（LEGO）集團與任天堂合作的「樂高超級瑪利歐」將於8月1日正式上市，今（30）日提前在台北國際ACG博覽會率先展出，吸引一票樂高迷搶先直擊。會場中搬來從丹麥樂高總部直送樂高瑪利歐（由22176塊積木組和而成）與超級蘑菇3D立體模型（由13768塊積木組和而成）坐鎮，並且還打造了15倍放大的瑪利歐冒險主機體驗區，讓玩家可以化身樂高瑪利歐人偶，體驗身在「樂高超級瑪利歐」盒組中的遊戲樂趣！

台北國際ACG博覽會展區中，樂高打造了15倍放大的瑪利歐冒險主機體驗區。（黃慧雯攝）

4月即開放預購的全新系列「樂高超級瑪利歐」，可說是樂高迷、任天堂迷、瑪利歐迷都迫不及待想要入手的新品。若想要完整體驗樂高瑪利歐冒險主機、10組擴充盒組、4種瑪利歐Power-up套裝、1組角色混合包，還有LEGO Nentendo Entertainment System等全系列共17組盒組，走一趟台北國際ACG博覽會的B556攤位就能一次體驗。

樂高瑪利歐冒險主機(71360)是樂高超級瑪利歐系列中，唯一有起點、終點、瑪利歐人偶的盒子，想體驗一定要入手（再搭配其他擴充盒組）。（黃慧雯攝）

樂高超級瑪利歐系列全17組盒組，其中只有樂高瑪利歐冒險主機(71360)裡頭包含全系列必備的闖關角色瑪利歐，以及可作為地圖起點與終點的特殊積木，再搭配10組擴充盒組擴充地圖。而若是為瑪利歐搭配Power-up套裝，在積木遊戲中的瑪利歐能力也會隨服裝而升級。

全新系列「樂高超級瑪利歐」包含4種瑪利歐Power-up套裝。（黃慧雯攝）

全新系列「樂高超級瑪利歐」包含1組角色混合包。（黃慧雯攝）

LEGO Nentendo Entertainment System能跟樂高瑪利歐冒險主機(71360)中的瑪利歐人偶有專屬互動方式！（黃慧雯攝）

樂高超級瑪利歐系列與LEGO 17101 BOOST一樣，盒內未附說明書，大型積木主體的組裝說明書，需要下載LEGO Super Mario App來查看。而為了讓大人、小孩都能在樂高超級瑪利歐系列體會遊戲設計師的樂趣，地圖組裝並沒有附上任何說明，要鼓勵使用者能發揮創意。打造獨一無二的遊戲地圖！

玩「樂高超級瑪利歐」的方法，也跟一般的樂高盒組不一樣。入手樂高瑪利歐冒險主機後，需要先將瑪利歐人偶與iPad透過藍牙配對（人偶需要安裝兩顆電池），瑪利歐人偶底部有一個感測器可以辨識積木顏色，以及特殊積木上的條碼。當玩家挑戰通過整個地圖，在不同關卡中掃描條碼後，例如擊敗了庫巴魔王，就可以掃描他背上的條碼獲得金幣。待走到終點，App中會顯示你這一次遊戲吃到多少金幣，之後可截圖與朋友分享。

樂高瑪利歐冒險主機(71360)的瑪利歐人偶需與iPad用藍牙配對，底部可以掃描條碼以及辨識積木顏色。（黃慧雯攝）

樂高Level up！想像力大作戰活動也將在7/31移師高雄夢時代展出，「71376咚咚的垂直迫降」、「71377害羞幽靈王的鬧鬼庭院」場中搶先開賣。（黃慧雯攝）

而不僅台北的民眾可以造訪台北國際ACG博覽會（展期7/30-8/3)，搶先一睹「樂高超級瑪利歐」全系列盒組。樂高Level up！想像力大作戰活動也將在7/31移師高雄夢時代展出（展期至8/16)，會場也將在8/1起獨家首賣「71376咚咚的垂直迫降」、「71377害羞幽靈王的鬧鬼庭院」兩組擴充盒組（此兩盒組其他通路尚無）。預計8/1全系列「樂高超級瑪利歐」就將在各通路開賣，此外LEGO Nentendo Entertainment System則將於信義A13的樂高授權旗艦店獨家販售，樂高迷不能錯過。

(科技)