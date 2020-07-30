由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，預告將於8月6日推出年度改版「瀚海驚弦」，開放全新等級「合道」境界、職業弓箭手「朝弦」、地圖、副本與玩法，今（30）日搶先開啟新版本預先下載，讓玩家於改版當天迅速體驗最新遊戲內容，免除多餘的等待時間！此外，官方也將推出新一季的「秦陵弟子扶持計劃」，幫助玩家快速了解遊戲、深入體驗，熱心助人的老玩家更可以獲得獎勵！

全新「合道」境界開放，新職業「朝弦」始動

本次改版加入新職業「朝弦」、開放角色等級至「合道」境界，全體玩家的裝備品質也將統一提升至295裝等，讓新舊玩家不再有差距，再次進入仙俠世界盡情闖蕩！

新職業弓箭手「朝弦」，隱居修行於商谷洞天之中的朝弦弟子，以弓入道，長弓兩端連通天、地兩極，擅長以氣凝箭發動遠距離攻擊，箭出有貫穿日月、誅邪破魔之力，以射藝傳遞天地正道。也是目前唯一三種體型（成男、成女、少女）都可以創立的職業，透過專屬劇情將引導玩家更深入了解，「朝弦」加入秦陵之盟的背後故事。

《古劍奇譚網路版》門派招生 朝弦 NEW

全新職業「朝弦」（圖／遊戲新幹線提供）

朝弦門派掌門-弓指玉（左上）、朝弦成女造型（右上）、朝弦少女造型（左下）、朝弦成男造型（右下）。（圖／遊戲新幹線提供）

「血露薇」、「青燈行者」玩法新變革

遊戲內也針對「血露薇」、「青燈行者」玩法全面升級！「血露薇」增加「血露薇懸賞」長期追求，吃賞人等級越高越容易消滅妖獸，如順利擊敗新妖獸BOSS，除獲得日常獎勵，還可以領取額外驚喜好禮。而任務類型也變得更加多元，像是「打探妖獸消息」、「標記妖獸位置」等。

「青燈行者」隨著新版本境界等級的提升，讓玩家可在離魂狀態下飛行，並加入隨機生成BOSS系統，大大提高遊戲趣味性；同時也會與新場景的PVP產生聯動，在新場景重傷他人達到一定數量後，被重傷的玩家將有機會在離魂場景中以世界BOSS型態登場；離魂場景還將增加渡魂值系統，渡魂值越高，青燈世界BOSS則越強，此時擊敗BOSS掉落獎勵會更好。玩家可參考「光明野」地圖的「龍星咒文圖」任務形式，享受多元玩法樂趣！

「血露薇」、「青燈行者」玩法 全面升級。（圖／遊戲新幹線提供）

回歸拿好禮 西域風情掛飾、時裝首次亮相

迎接全新改版即將來臨，即日起至8月20日搶先推出預熱活動，只要角色等級達到「通靈」，即可獲得西域風情掛飾「天香鏈」，並同步推出西域風情時裝，而累積儲值達指定金額還可以再拿更多精美掛飾，讓你的裝扮富有濃濃的塞外風情！官方粉絲團後續也將舉辦不同活動，送出多項超值好禮，請密切留意相關訊息！

西域風情掛飾。（圖／遊戲新幹線提供）

西域風情時裝。（圖／遊戲新幹線提供）

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