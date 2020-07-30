第7屆台灣國際酷兒影展邀請本屆影展開幕片《刻在你心底的名字》兩位男主角陳昊森、曾敬驊擔任影展大使，意義非凡的是，今年不僅是台灣同婚合法化的第1年，也是玫瑰少年葉永鋕逝世20周年，且《刻》故事背景設定於1980年代末，恰巧也正是葉永鋕出生的世代。

電影由瞿友寧監製、柳廣輝執導，細膩刻畫台灣同志在成長過程中面對的酸甜苦辣，剛好可以映照今年影展主題「酷兒・台灣」，回首進步的核心價值，而陳昊森、曾敬驊不僅創下歷屆最年輕影展大使的紀錄，更是首度以雙人搭檔豪華組合之姿出任的影展大使，兩人均表示能擔任酷兒影展大使非常興奮。

影展將於9月5日至10月18日在台北、桃園、台中、台南4地新光影城舉辦，精選11部長片與21部短片在影展放映，更邀請享譽國際、曾為澳洲電氣歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、徐若瑄等巨星打造專輯封面的台灣藝術家鄭曉嶸邀稿設計主視覺。

(中時 )