友達舉行法說會公佈2020年第二季合併財務報表，總計第二季合併營業額為635.0億元，較2020年第一季增加18.3％，歸屬母公司業主之淨損29.6億元，基本每股損失則為0.31元。

2020年第二季大尺寸面板出貨量約3,071萬片，較2020年第一季增加37.0％。中小尺寸面板出貨量約2,909萬片，與2020年第一季相比減少1.5％。

回顧第二季，受疫情影響的面板供應鏈逐步恢復正常，宅經濟商機持續發酵，相關產品需求強勁，帶動公司第二季營收較上一季大幅成長18.3％，虧損較上一季改善。財務結構方面，淨負債比27.2％，仍維持在相對穩健的水位。 展望第三季，市場庫存水位健康，客戶積極備貨，需求動能可望延續，但仍需留意疫情等不確定性因素對總體經濟的影響程度。與此同時，公司將持續推動價值轉型與場域經濟，期許未來轉型成果能夠逐步顯現。

(工商 )