蔡英文總統今接見「2020國家卓越建設獎暨全球卓越建設獎」得獎代表強調，公共工程講求實用的年代，確實已經過去；都更、危老、社會住宅都是政府施政的重點項目。

總統致詞時首先恭喜所有得獎代表，在眾多作品中脫穎而出，獲得國家卓越建設獎，現場有幾位更得到全球卓越建設獎的榮耀，讓台灣揚名世界，她很高興和大家分享喜悅。

總統指出，不動產協進會所辦理的國家卓越建設獎，更發掘出許多令人驚豔的建築作品，砥礪產業的自我成長，讓國人和世界都可以看到台灣建築業的提升。

總統認為，公共工程講求實用的年代，確實已經過去。如同獎項的六大類別，就包含了「規劃設計」、「環境文化」、「都市更新」等，代表人們對於居住需求，不僅要舒適安全，也要有良好的生活環境，和自然共生共融。

總統提到，去年她在新竹市長林智堅陪同下，訪問了新竹漁港，在這次得獎的水岸建設系列當中的親子沙灘，和小朋友一起開心互動，也在魚鱗天梯上拍照，見證新竹漁港整治的美麗蛻變。這次新竹市獲得全球卓越建設獎，也代表了城市改造的成功，成果是有目共睹。

總統表示，台南市歷經賴清德、黃偉哲兩位市長規劃，今年剛剛啟用的河樂廣場，不僅已經成為親子親水活動的新景點，規劃時更保留了台南人記憶中的中國城遺構，非常特別，被譽為「世界七大令人期待公園」之一，請黃市長下次務必要帶她去看看。

總統指出，此次黃市長得到「國土建設特別貢獻獎」，靠的不只是河樂廣場，還因為推動再生能源的貢獻，現在台南的綠電裝置容量是全國第一，也是投資寶地，他能拿獎真的是實至名歸。

總統表示，隨著時代發展，早期建築物的耐震標準不足，再加上天然災害頻傳，為了提供民眾更安全的居住環境，以及協助弱勢家庭、青年的居住需求，都更、危老、社會住宅都是施政的重點項目。

(中時 )