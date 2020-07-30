國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，國民黨新北市議員葉元之日前稱李眉蓁「根本不會寫論文」，使許多國民黨支持者不滿。對此，前太陽花成員劉敬文（妖西）卻表示，民進黨內以前很多這種烏鴉，現在都不見了，全都變成飛上枝頭的鳳凰。

日前稱李眉蓁「根本不會寫論文」，葉元之昨解釋，他那天會這樣講，是因為不管李看不看得懂論文，或是不是她寫的，都不重要了！關鍵是李眉蓁已經道歉了，所以繼續往前走，提出好的市政政策，吸引大家認同。

對此，妖西在臉書轉貼相關文章，並直言，民進黨內以前很多這種烏鴉，現在都不見了，全都變成飛上枝頭的鳳凰。

網友也回應表示「因為現在若還當烏鴉，可能就無法找到位子能做了吧」、「稱職的烏鴉也要有可以叫的地方」、「國民黨好像有救」、「所以羅文嘉才會說民進黨早晚會出事！( 完全沒有任何防腐劑，是這個黨目前最大的問題」。

(中時新聞網)