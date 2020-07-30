好市多門口有專人檢查收據，部分工作人員遇到小孩，會特別在收據上畫畫，但網友分享，曾看過賣場人員不會畫畫，小孩哭鬧，家長不解圍就算了，還整個家族跟著起鬨，導致離場隊伍塞車，引發網友熱議，熊孩子就是被這樣寵出來的。

網友在臉書《好市多消費經驗分享區》分享，好幾次都碰到這個狀況，假日去好市多買東西，在出口要給賣場人員畫單，前面帶著小孩的家長，一直要求賣場人員在單子上，畫大象、飛機、恐龍等等的圖案。

原PO指出，曾有一次看過賣場人員不會畫畫，小孩大哭大鬧，家長也不幫忙解圍，還整個家族卯起來起鬨，說要畫這個、畫那個，後面排一堆等著離場的人，出口通常只有2個賣場人員，請大家行行好，讓沒要畫東西的人，趕快離場好嗎？

被這樣的狀況，煩到極致，原PO也建議，好市多可以加收畫畫會員費，讓有需求的人，可以自行決定是否要加購，並增設畫畫專用的出口。

貼文曝光後，引發網友討論，「我也有小孩但我懂你～是我就去搶過來畫一坨屎」、「一堆熊孩子就是被這樣寵出來的」、「畫完還不是丟掉？當下要求店員畫只為了滿足小孩短暫的快樂？」、「以為來星巴克膩」。

但也有網友說，「不就畫小動物嗎，時間有就手畫，時間趕就蓋印子畫，客人開心也是重要的」、「根本沒遇過，小事放大再放大」、「真心不懂這到底有什麼好生氣的」。

(中時新聞網)