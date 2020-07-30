計程車司機洪偉峰利用大夜班載客途中賣毒，藉「小黃」掩護，躲避警方查緝1年多。士林警分局本月23日上午在新北市新店碧潭大橋橋中間快車道逮捕洪男，自洪身上起出1小包安毒，家中又發現258公克安毒、搖頭丸和分裝袋，警訊後依違反毒品危害防制條例送辦，檢察官複訊後諭令交保。

40歲洪男辯稱，原以安毒提神開計程車，常遇到「同好」調貨，他心想，開小黃不常遇到臨檢，酒測勤務警察都會放行，萌生兼差賣毒念頭，去年6月，利用APP軟體「紙飛機」聯絡下游吸毒同好，深夜載客時在車上交易。

洪以無線電載客，若手機軟體跳出訊息，與客人約在台北車站、大同區，上車繞行附近街道，確定警方沒有跟蹤，才拿出分裝好的安毒交給客人，乘客就當作支付車資付款，藉以掩人耳目。

警方根據線報，鎖定洪的計程車，23日上午10點，趁他行經碧潭大橋橋中，立刻以警車阻擋將洪去路，在橋上逮捕洪嫌。

洪坦承以計程車運毒，警方發現他賣毒收入遠超過跑車收入，除添購新車，家中還藏有現金40萬元周轉，以家中258公克，每台安毒30多公克可賣上萬元，已有數10萬的存貨，檢方複訊後諭令交保，警方擔心洪重回街頭又繼續經營「小黃運毒」。

(中時 )