電影找來春風擔任主演，也是他跨界演員的首部作品。（氧氣電影提供）

演員許傑輝演而優則導，首部執導的電影短片《88海水浴場》初試啼聲即入圍「2020日本東京國際短片影展」，該影展為美國奧斯卡金像獎官方所認可的亞洲最大規模國際短片電影節，足見許傑輝創作功力備受肯定。

初次擔任電影短片導演的許傑輝，在這次的作品中除了是導演也是編劇，得知入圍消息，他直言：「這是我第一個報名參賽的影展，也是第一個通知入圍的影展。心情當然是非常開心與激動，因為在等候公布期間，歷經了台北電影節失利與多個國際影展因疫情取消，所以心情也是忐忑與波折的。」

電影探討親子間的互動與信任，許傑輝此次更大膽邀請到嘻哈天團「玖壹壹」春風來飾演單親爸爸這個要角，其實春風從第一次試鏡時就表達自己不想演兄弟、殺手、壞人，當他聽聞作品入圍後，不僅傳訊息向許傑輝表示好想再跟導演拍戲，首度跨界成為演員的他，也興奮直呼：「一切都太棒了！」

(中時 )