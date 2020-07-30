日本傑尼斯人氣偶像團體Hey! Say! JUMP推出最新單曲《Last Mermaid...》，在日本發行首周便以20.6萬張的銷售成績勇奪日本公信榜單曲周榜冠軍，也是他們連續27張發行首周拿下冠軍的作品。〈Last Mermaid...〉講述一段人魚公主偷偷愛上人類，甚至被迫與心愛之人分離卻仍不放棄，淒美惆悵又滿懷熱情的愛情故事。
這首歌曲為日劇《家政夫三田園》最新一季主題曲，該劇是由TOKIO的松岡昌宏主演、Hey! Say! JUMP團員伊野尾慧出演，而〈Last Mermaid...〉詞曲是由Kaoru創作，Kaoru的真實身份正是松岡昌宏！他以主角「三田園薰」的名義，用女性視角寫出這首歌曲。
樂曲運用了電吉他、弦樂、篠笛、三味線及爵士鋼琴，團員哀愁的唱腔配上女性的合聲，整首曲子加入了許多技法而充滿特異感，戲劇化的樂曲譜出人魚公主的千頭萬緒。《Last Mermaid...》31日在台發行。
(中時 )
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