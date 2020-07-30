俗話說爸爸是女兒上輩子的情人。本土劇女星梁佑南節目上分享一名警官朋友的真實經歷，竟然因為一個「動念」，曾因染毒逝世的少女，多年後竟在老婆生產時，從產房「回來」找他。

梁佑南記得，他朋友當時還是菜鳥，在跟學長跑案子的時候，認識了一個染毒的少女，當時他就勸女生說不要吸毒。可惜再隔2、3年，警方再度接獲線報，說有賭場大開「毒」趴，朋友一到現場發現又是那名少女，非常生氣說：「我不是跟妳說要戒嗎？」語氣透露的關心溢於言表，但少女也很難過無奈回：「沒辦法，我需要生活。」讓警官朋友十分難過，曾幻想要好好感化這名少女，發展一段關係，只好不捨移送法辦。

某天晚上，他夢見一場死亡車禍，死者是一名少女，模樣和她有7、8成像；隨後他便從夢中驚醒，想說是夢沒太在意，暗暗祈禱希望少女沒事，便又再度入睡。

多年後，警官認識了新對象，也結婚準備要生小孩，產檢還經過多次確認是「男孩」；奇怪的是老婆是剖腹產，但開刀時後頸不時傳來陣陣痠痛，溫溫熱熱的，儘管打了麻藥也睡不著。結果從產房出來的護士竟告訴他：「恭喜您！是個女孩！」再接過女嬰更是嚇得手縮了一下心想：「怎麼和她那麼像？」

後來這警官朋友就去廟裡拜拜，詢問到底什麼狀況？才知道原來少女早年因為吸毒去世了，但警官心裡一直有「她」，女孩的靈才一直纏繞著他，甚至在生產時鑽進他老婆的後頸，要直接投胎，直到現在那警官還覺得他女兒的眼神跟少女十分神似。

(中時新聞網)