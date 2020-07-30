美國眾議員約霍(Ted Yoho)日前對媒體透露他將提出《防止台灣遭侵略法》，對大陸劃下不能跨越的紅線。在其正式提出的法案條文中明列武裝條款，授權美國總統可以在3個條件下使用美國武裝部隊及其他措施，此3條件包括：1)中共軍隊對台灣軍隊直接武裝攻擊；2)中共軍隊佔領台灣有效治理 (effective jurisdiction) 領土；3) 台灣軍人或平民生命遭受被殺害的危險。

《美國之音》引述眾議院亞太小組資深共和黨眾議員約霍的話說，他正式提出《防止台灣遭侵略法》(Taiwan Invasion Prevention Act)就是要明確及強化一旦台灣遭到武裝攻擊時美國對防衛台灣的承諾，以便在大陸對台灣可能採取軍事行動劃下紅線，那就是「台灣的未來必須以和平方式來決定」。

Today, I introduced the Taiwan Invasion Prevention Act to provide strategic clarity in our defense relationship with #Taiwan. This bill sets down a clear red line for #China that the future of Taiwan must be decided by peaceful means. https://t.co/DeOP43MMDw — Ted Yoho (@RepTedYoho) July 29, 2020

約霍在聲明中表示，美國原先為避免北京攻擊台灣並鼓勵和平關係而實施的對台政策「已經明顯失敗了」，解放軍快速的軍力擴張以及在台灣海峽日漸增加的挑釁，加上中共公然的威脅，他們對台灣的意圖已經非常清楚，美國必須立即行動。

約霍說，如果中共選擇要侵略台灣，美國的法案授權《使用軍力授權法》(AUMF, Authorization for the Use of Military Force)來防衛性地保護台灣。「我們不想要這麼做，再一次說，這不是我們的選擇。」

《防止台灣遭侵略法》指出，美台自1979年來在強化彼此的防衛關係上有顯著的進步，而中共急劇增強其軍事能力，解放軍近來在台海及周邊的軍事活動顯示了對台灣安全的明顯威脅。因此國會意見認為，美國視任何以非和平手段決定台灣前途的作為─包括抵制或禁運─都是對西太平洋和平安全的威脅，美國將予嚴重關切。

報導說，法案在授權使用美國武裝部隊的條款中指，總統得到授權在總統認為必要及適當的情況下使用美國武裝部隊及採取其他措施，以確保台灣免於遭到以下3種狀況：

1) 中華人民共和國軍隊對台灣軍隊的直接武裝攻擊；2) 中華人民共和國軍隊佔領台灣的有效治理 (effective jurisdiction) 領土；3) 台灣軍隊人員或台灣有效治理領土的平民的生命遭受危險，當這些人員被殺害或有被殺害的迫在眉睫的危險時。

法案給予總統的授權有效期是自法案生效後5年，國會意見認為，在此條款下使用軍力授權應該由接下來的國會立法重新授權。

報導表示，除了防範台灣遭到中共的侵略外，這個法案還有一個「其他事項」條款，涵蓋範圍包括美台地區安全對話、雙邊貿易協定、聯合軍事演習及相關行動、美國對防衛台灣的支持、總統或總統代表的高級別互訪，以及台灣總統對美國國會聯席會議發表演說等條文。

(中時新聞網)