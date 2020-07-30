真的太暖，一位溫哥華少女在搬家時心愛的小熊意外被偷走，小熊裡面藏著母親生前曾錄下的語音檔，裡頭全是對她的鼓勵，她貼出尋物啟示希望能找回它。而溫哥華的民眾看到後也積極投書媒體，曾出演「死恃」的加拿大演員萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）更加碼5000加幣懸賞小熊。前(28日)終於傳來喜訊，找到小熊了！

據了解，這位29歲的加拿大溫哥華少女，日前在搬家時，行李暫放在路邊但卻被不明人士偷走，背包裡的小熊就這樣不翼而飛。而這個小熊玩偶裡面藏著母親生前錄下的語音檔，裡頭是媽媽深情地說著：「我愛你，更以妳為榮，而我也會永遠在身邊陪著妳。」

她積極發出尋物啟事，許多善心人士看到也紛紛轉傳，知名加拿大演員萊恩雷諾斯也加入行列，甚至個人加碼5000加幣，希望能讓更多人看見消息，全民協力幫她找回小熊玩偶，當地電視台也出力協助。

最後在28日下午傳出好消息，有民眾在公園內找到了小熊並主動聯絡她。拿到小熊後她感動的落下眼淚，還好玩偶毫髮無傷，而母親的聲音也還存在裡頭。她感動的表示，謝謝大家的幫忙，讓她感受到人間的溫暖。

(中時新聞網)