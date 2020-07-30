仲量聯行今（30）日公布亞太區最新研究報告指出，2020年第二季新冠疫情對亞太區不動產投資市場造成的衝擊，比第一季更甚，累計上半年亞太市場不動產投資額和租金，雙雙重挫，投資額年衰退32個百分點。

根據仲量聯行最新公布數據顯示，上半年亞太區不動產投資額較去年衰退32個百分點；第二季投資額年減少39％。

仲量聯行分析，第二季地產投資額持續減少，主因在於更多地區實施封鎖及旅遊限制，進一步影響投資者的短期資金部署計畫和投資調查的執行。

其中，香港、新加坡，因為是最先受到疫情影響的市場，衰退最為嚴重，第二季投資額較去年同期分別大幅衰退68%和65%。

仲量聯行亞太區資本市場部CEO Stuart Crow表示，交易額大幅銳減反應出業主出售意願偏低及整體市場復甦前景未明。儘管如此，市場資金流動性仍然十分充裕，我們預估隨著各經濟體逐漸解封後，下半年成交量將有望恢復。仲量聯行亞太區研究部CRO Roddy Allan也表示，儘管新冠疫情的影響將會持續，但我們的研究顯示投資人仍對市場抱持的高度的信心，我們也相信在2021年初不動產投資活動將會恢復並加速成長。

(工商 )