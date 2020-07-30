從媽媽懷孕期到寶寶兩歲，短短一千個日子，卻是寶寶日後健康成長的關鍵！在這重要的「生命最初1000天」當中，兒科醫師的專業協助與知識分享更是所有媽媽非常需要的。台灣新生兒科醫學會、台灣兒童胸腔暨重症醫學會攜手合作，與7位權威兒科醫師共同發起「生命最初1000天 營養全計畫」，針對媽媽端和第一線兒科醫師端同步進行調查，彙整出最常見的14道育嬰大哉問，首創方便快速又容易理解的嶄新服務模式，即日起於全台近3千兒科院所正式上線！透過圖文並茂、閱讀方便的診間衛教桌曆，掃描QR code即可觀看醫師解說影片，還能將這些實用內容都下載儲存於手機中，隨時閱讀。媽媽再也不用擔心網路搜尋到的資訊是否正確，輕鬆就能獲取來自專業權威醫師的實用建議。

台灣兒童胸腔暨重症醫學會孫海倫秘書長指出，根據統計，寶寶兩歲時身高差不多已經是成人時的一半，飲食習慣也在兩歲左右奠定，免疫系統更是在兩歲左右就發展完成！也就是說包括發育、免疫力等等爸媽關心的寶寶健康面向。以小兒過敏為例，一旦寶寶發生異位性皮膚炎，很有可能啟動一連串的過敏進行曲，未來罹患過敏性鼻炎、氣喘的機會大幅提升，影響生活品質。為防範未然，生命最初1000天正是預防的關鍵時期！在此階段打好基礎，為成長過程儲備最充沛的健康能量，事半功倍。

全台首度針對媽媽和醫師同步大調查 媽媽關心的竟然和醫師認知的不同！

台灣新生兒科醫學會張弘洋秘書長則表示，為了倡導生命最初1000天的重要性，德國慕尼黑大學與歐洲早期營養學會合作推出具有歐洲CME認證效力的早期營養課程(ENS, Early Nutrition Specialist)，提供全球醫師接軌國際的最新趨勢及臨床建議。台灣亦有數十位醫師參與該課程，而這次更由其中7位兒科權威醫師共同發起屬於台灣的「生命最初1000天 營養全計畫」，期許將生命早期正確的營養概念落實，成為對家長而言最實質的協助。

全台首度針對媽媽和醫師同步大調查 媽媽關心的竟然和醫師認知的不同！

為了挖掘出最困擾媽媽的育嬰問題，「生命最初1000天 營養全計畫」特別針對媽媽與兒科醫師雙邊進行調查，並從「母乳」、「配方奶」、「副食品」三大面向進行問題分類，蒐集北中南超過800位媽媽最關心的育嬰問題與近60位兒科醫師最常被問的問題。「生命最初1000天 營養全計畫」召集人穆淑琪醫師剖析調查結果，也找到許多有趣的發現。

穆淑琪醫師提及，比對媽媽與醫師的調查結果，發現「媽媽最關心的育嬰問題」與「醫師最常被問到的育嬰問題」並不全然相同。例如在配方奶議題中，媽媽最在意的是配方奶是否影響寶寶「便便」性狀的問題，而兒科醫師回答最常被問的卻是溢奶、哭鬧等問題是否因配方奶不合所引起？至於副食品相關議題，媽媽最想知道的是出現什麼症狀代表對副食品過敏，兒科醫師調查中排名最高的則是寶寶何時可開始吃副食品。

為什麼會有這些差異？穆淑琪醫師推測，有可能是因為看診時間有限，媽咪腦子裡一籮筐的育嬰問題，無法在看診時暢所欲言，把所有問題都問完。另一個可能原因是，醫師所關注的議題，除了是經常被問到之外，也有可能是醫師潛意識認為較為重要的問題，所以印象特別深刻。

環境背景所致 北中南媽媽最關心的育嬰問題不盡相同

另外，此次調查訪問的媽媽遍及全台，從結果中也發現北中南媽媽關注的議題並不完全相同。例如，在配方奶相關問題中，北部的媽媽最擔心寶寶晚上溢奶、哭鬧；穆淑琪醫師認為這可能因為北部媽媽的工作與生活較為忙碌，因此渴望有個健康乖巧的「天使寶」，讓媽媽能同時兼顧自己的生活品質。而在母乳相關問題中，中部的媽咪最關心母乳是否能預防寶寶過敏，推測中部媽咪可能對外在環境隱藏的過敏因子較為擔心。而北中南媽媽一致關心的則是寶寶喝了配方奶後的「便便」狀況，儼然成為全台灣媽咪的共同課題。

「生命最初1000天 營養全計畫」近3千院所服務上線 讓媽咪快速獲取最完整育嬰知識

總結以上這些發現，穆淑琪醫師指出，媽媽急欲了解的育嬰問題五花八門，加上不同地區背景、寶寶月齡不同等情形下，關心的面向也會有差異，兒科醫師確實不容易在門診的短短時間內，解答媽媽的所有疑難雜症。有鑑於此，「生命最初1000天 營養全計畫」特別針對調查之後歸納出的14個重要問題，製作成圖文並茂、閱讀方便的診間衛教桌曆，不但方便醫師在診間講解，媽媽也一目了然，還能掃描桌曆上的QR code，觀看醫師解說影片，並且可以將這些實用內容都下載儲存於手機中，隨時閱讀。有了這樣的服務，將有助於減少媽媽自行上網搜尋，受到網路謠言或是錯誤迷思所誤導的可能性。

經過兩大醫學會及7位參與計畫的兒科醫師數個月的努力，「生命最初1000天 營養全計畫」專業服務即日起將在全台將近3千家兒科院所陸續上線！未來媽媽就可以透過診間衛教桌曆、掃描桌曆QR Code觀看醫師影音，不受時間與空間的限制，隨時獲取最方便、最完整的育嬰關鍵知識。

(中時新聞網)