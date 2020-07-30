情侶之間相處，總是有些兩人之間特殊的小情趣，不過如果有一方不喜歡，絕對不能勉強。一對相差7歲的姊弟戀，就因為女方特殊的性癖好而變調，還因此吃上官司。小男友控訴，女友不顧他的意願，2度趁他熟睡，剃光他的陰毛，而「下面光光」讓他男性尊嚴嚴重受創，崩潰之下只好報警，告女友強制罪。

據TVBS報導，新竹市一名范姓男子到警局報案，經過一番掙扎，終於鼓起勇氣向員警控訴女友「暴行」。原來，女友趁他睡著，偷偷刮除他陰毛2次！

范男說，與大7歲的女友相愛同居，本以為找到攜手一生的伴侶，誰知道，某天早上起床上廁所，忽然覺得「下面涼涼的」，低頭一看，自己竟成了「無毛雞」！

范男崩潰質問女友，女友竟回他這是「閨房情趣」，范男嚴正向女友表示不喜歡這樣，沒想到隔了半年，同樣又是早上醒來，范男再度發現自己下面光光！這回他真的崩潰，再也無法忍受，於是到警局報案，對女友提告強制罪，並向法院聲請保護令，捍衛自己的「陰毛所有權」。

(中時新聞網)