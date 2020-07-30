直播主連千毅與高雄寵物店老闆鄭又仁雙方2019年在高雄引爆衝突開槍事件，遭高雄地院依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等罪共判刑8年，裁定450萬元可交保。連千毅家屬30日中午委由律師辦保，連千毅交保時強調他「半個月後就會復出」。

連千毅去年9月就被羈押迄今，在法院審理期間多次以回家見妻小為由、要求交保。高雄地院29日宣判同時，也裁定連千毅的交保金為450萬元，並在交保後禁止對本案相關人士為恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。

連千毅的家屬昨日面對裁定、來不及籌錢，連夜籌得450萬元後，30日中午委由律師至燕巢看守所辦保，連千毅約莫12時20分步出看守所，一身黑色T恤加黑褲裝扮，還梳起招牌油頭，露出笑容。

連千毅強調，未來仍會配合司法調查，待看到判決書之後會和律師討論是否上訴。他也對媒體表示「謝謝大家關心」、「造成大家困擾非常歹勢」，強調交保後要先回家探望父母。

媒體問及是否重振直播事業，連千毅一派輕鬆笑答「半個月之後就復出了！」，接著坐上黑頭車揚長而去。

連千毅同案另3名被告，太陽會高雄分會會長謝育全、開槍小弟張瑛桔、分會組長鍾富賢，各裁定100萬、30萬、8萬後停止羈押，交保後各限制住居。

(中時 )