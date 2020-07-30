近來論文歪風頻傳，抄襲爭議不只涉及政界，大專校院等學界更時常爆發論文亂象，世新大學社會心理系系主任詹昭能認為，他認同前教育部長曾志朗的說法，這起現象已成為系統性問題，教育部面對此事，不只沒有正視，只會懲處，「拿棍子打壓系所」，更未深究背後盤根錯節的原因，而頻傳無法止息。

對於政界的論文爭議，詹昭能說，政治圈人士需要學歷，又沒有時間念書，因此選擇就讀在職專班，「大家都很清楚，不是到那邊做學問的」，雖然學費比一般生貴，但是對業界人士來說，累積人脈才是首要考量，學費都是可以負擔的。

至於廣設在職專班，詹昭能提到，就學校端來說，即便是公立學校，也被要求提高校務基金，這部則是各校自籌經費，「收入因此成為很重要的事情」，在職專班則是很好的財務來源，因此各校大量開設，乃是出自於利益考量，但卻連帶造成學術品質鬆動。

最近因為論文風波，引起諸多對於在職專班的批評，詹昭能卻認為，問題不只出在碩專班，前段時間傳出科大寫出不少不像是論文的題目，教育部也注意到這個問題，但這個現象代表的是，一般學生的碩士論文品質也漸漸下滑，背後原因在於碩博士班常常招不滿，連台大都有這個現象，年輕人不願意念研究所，碩博士班岌岌可危，系所有招生壓力，因此窮極一切招生，對於研究所來說，受少子化衝擊，招生品質也不如過往，「大部分都是搖頭的居多」。

詹昭能說，然而教育部面對這些問題的方式，只會懲處，都沒有深究背後因果，也沒有做到鼓勵年輕人讀研究所；此外，包含教育部、科技部與中研院等國內各大學研單位，都不斷強調學術倫理，而在台大爆出郭明良教授學倫案之後,，科技部要求大學教師都得接受6小時學術倫理課程，如果不參加，甚至會影響到系所評鑑，殊不知學術倫理的重點所在是品德教育，這方面卻被遺忘，

詹昭能並提到，現在在大專校院任教或從事研究工作的30到40歲青壯派，沒有接受良好的品德教育薰陶，對於作弊不以為意，而在其之上的學閥代表，眼中只有利益，只要論文爭議一爆發，就讓年輕教師或研究人員承擔，導致社會風氣敗壞，已成為盤根錯節的系統性問題。

(旺報 )