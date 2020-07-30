國際熱錢持續看俏台股匯行情。除係美FED（聯準會）再度表態將力挺經濟復甦外，全球各主要工業國央行也為救市，也持續灑錢不手軟，這局面刺激周五台股匯再度雙雙大漲。

新台幣兌美元匯價今開高走高，盤中最高價最高來到29.265元，勁升2.36角，迄午盤暫報29.304元，仍大幅升值1.97角；股市方面，受惠台積電開高之後欲小不易，大盤同樣開高走高，加權股價指數收盤大漲181.95點，報12722.92點，改寫歷史收盤新高水準，單日漲幅1.45%，成交2138.32億元。

台股攻高最大功臣，台積電仍居功厥偉，受惠在美股掛牌ADR大漲，激勵台積電今甫開市即跳高大漲至436.5元，盤中最高一度來到441元，最低也有428.5元，迄終場仍勁揚12元，報434元，貢獻指數約百點，顯示台積電短期漲跌，實攸關台股多、空發展風向，需持續追蹤。

權值股除台積電表現優異外，包括南亞科、台達電、廣達、日月光投控、富邦金、第一金、兆豐金、中信金、台塑、台化、南亞、統一、台泥、遠東新、和碩、亞泥、聯發科、長榮與仁寶等，都站在多方。僅國巨、股王大立光、聯電及台塑化等4檔表現疲軟。

事實上，除權值股演出可圈可點，今紡纖、生技、電機、觀光、汽車、橡膠、電子與中概念等各族群，也多呈百花齊放榮景，並未出現資金排擠負面效應，顯示短期資金面仍足支撐大盤，立足歷史高檔區，且呈盤堅格局。

店頭市場方面，受惠生技股重掌攻堅主流，而電子、紡纖、電機、營建、鋼鐵、化學、航運與觀光等類股指數，也都臉色紅潤，使盤勢同樣演出開高走高榮景，終場指數大漲1.33%，報161.73點，成交485.38億元。

業內人士指出，從目前的心理面觀察，投資人對台股指數在萬二大關之上，持續走高，似愈能淡定看待，因為全球短期利率大環境，將在未來2~3年，持續徘徊在歷史低檔區，而台股上市櫃企業普具高股息殖利率概念，又多被法人認同，係內外資法人對台股愛不釋手主因，大盤後市仍審慎樂觀。

(工商 )