電子支付重大突破，行政院會今（30）日通過「電子支付機構管理條例」修正草案，整合電子支付、電子票證，未來民眾可以在電子支付平台上買賣外幣、小額匯兌，例如目前沙盒進行的外籍移工小額匯兌。

未來將由財金公司設立「跨機構共用平台」，提供消費支付及資金移轉的清算中心，電支、電票整合後，有四大功能:儲值、買賣外幣、代理收付和小額匯兌四大功能。

至於買賣外幣、小額匯兌金額上限，金管會主委黃天牧表示，仍待與央銀協商，盼修正案在立法院下會期通過，儘快上路。

修法重點包括：開放電支機構間小額匯兌；開放電支機構買賣外幣，民眾可選在匯率較優時買外幣以進行國外網購；開放移工國外小額匯兌業務，有利節省高額匯兌手續費。

修法整合現行「電子支付」、「電子票證」二元化管理法制，透過擴大電支機構業務範圍，開放跨機構間金流互通，增加民眾支付便利性，為我國電支及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動。

財金公司未來將建置電支跨機構共用平台，讓各電支機構有共通平台及帳務清算管理機制，處理款項、金流 。白話來說，除透過銀行匯兌，民眾也可透過街口支付、悠遊卡等電支機構小額轉帳給彼此，如朋友聚餐後拆帳、家長給小孩生活費都可利用。至於手續費，擬比照現行跨行小額匯款優惠。

目前民眾透過電支機構網購，只能用新台幣，在修法後，將可選擇在相對理想匯率時，先在電支機構帳戶購買、儲值一定金額外幣（結匯），再透過該帳戶直接以外幣到國外網站消費，取得優惠匯率。

此外，開放經營外國人國外小額匯兌業務，未來修法後，將開放在台工作的外籍移工與外籍人士，未來除透過手續費相對較高的銀行來匯款到國，也將可透過修法特許的公司提供服務，將小額薪水以較低手續費匯到國外，可望嘉惠70外外籍移工。

(工商 )