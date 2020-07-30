台灣人口結構進入高齡化，新光保全(9925)集團在30日開展的「2020台灣輔具暨長期照護大展」上指出，新保已積極整合新光關係企業內保全、醫療、保險等相關資源，打造出「Care Ｕ雲端居家照護」平台，應用物聯網及雲端技術，搭配24小時照護中心的人員服務，建構出全方位的照護整合系統，提供銀髮族「安心享老的家」。

為提供更多元化的生活服務，新保子公司「新保生活關懷公司」，則是專責無障礙接送、輔具銷售/租賃及生活轉介等服務，滿足長輩生活所需，實現「在宅老化」的願望。

除了在宅老化的服務，新保指出，「新保生活關懷」今年也引進復能設備，提倡「運動復能、健促緩老、自立自援」樂齡動健康的新觀念，提供銀髮樂齡族群專業健康運動諮詢服務，改善台灣高齡化社會復健復能問題。

而針對後疫情時代的防疫，新保指出，另一家子公司「新誼整合科技」則是提供「人體測溫+人臉辨識系統」，結合防疫、門禁、差勤，能有效管理公司人員，同時引進體溫篩檢儀能快速篩檢體溫，適用於百貨商場、學校、醫院等公共空間，以因應未來可能的驟變與衝擊，掌握未來的趨勢做好超前部署。

(工商 )