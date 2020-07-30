行政院會上午通過「電子支付機構管理條例」修正草案，將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，增加民眾支付的便利性。金管會舉例，未來民眾可享購買外幣及匯款的便利性，如在國外網購時，較不受匯率影響；國內70萬外勞也可用較低手續費匯款回鄉。

金管會為符合支付工具虛實整合潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍需求，「電子支付管理條例」修正草案，上午在行政院會通過。蘇揆表示，修法將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，是我國儲值支付工具發展的重大里程碑。

依據草案規劃，未來將由財金資訊公司經營共通平台，整合電子支付與電子票證業務，也就是說，銀行帳戶、電支帳戶、電票帳戶將可互相流通。

金管會銀行局長莊琇媛表示，修法後還新增電子支付機構可購買外幣及匯款功能，如民眾使用街口支付，當要購買國外網站10美元商品時，若在台幣29.5元兌1美元時先購買外幣，未來結帳時若漲到30美元就可以原先購買外幣結帳，減少匯差風險。

另外，外籍移工透過電支機構也以較低的手續費匯款回家，她表示，以現行狀況，如果到移工到銀行匯款，費用約4、5百元，不是移工所能負擔的，未來在電支機構開放移工匯款後，手續費可望更低，對70萬外籍移工是很大的優惠。

莊琇媛也說，未來所有電子支付機構及電票機構都會加入平台，像是跟同事吃飯後要拆帳，支付寶的錢就可轉入其他同事帳戶或電票帳戶，對資金流通便利；而電支機構還有附隨業務，像電子發票儲存等，也可做為禮券管理平台，消費的點數及信用卡點數也可彼此兌換，對消費者有很大方便。

(中時 )