軍公教明年不調薪，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）重批，「台灣是有政府，一個叫做慣老闆的政府」，台灣數十年薪資停滯不前，原因列出來可能有一大串，突破盲腸的法？其實就是「政府帶頭漠視受雇者」的結果，而教育部作為教師雇主，沒有代表教師們發言的道理。

人事行政總處建議軍公教明年不調薪，並已呈報行政院作決定，但行政院又立刻表明尚未決定。全教總認為，這種兩手策略，民進黨政府去年已經做過一次，今年又故技重施再演一次，結果就是「不見軍公教調薪資，只見官員胡說八道」而已，政府帶頭在薪資上如此操作，民間企業當然有樣學樣當個慣老闆。

全教總指出，此時此刻完全可以理解因為疫情關係，軍公教爭取調薪，時機顯然不對，因此針對薪資議題，會方過去一年多爭取的是有代表進入「軍公教員工待遇審議委員會」，爭的是透過參與會議取得本該有的發言權，政府談薪資，全國老師不需要教育部代言，「和雇主談薪資，教育部完全沒有代表老師發言的道理，教育部本身就是雇主啊！」

「可見，台灣的勞資對話不是差而已，根本是沒有」，全教總指出，軍公教的勞動身分代表一再被漠視，教師可以組工會但不能參加協商；公務人員不能組工會，只能組公務人員協會，同樣的也不能參加協商；軍人在受雇者的角色上完全不能有組織，當然就更不可能參加協商了。

全教總指出，事實上，部分民間企業，不論是透過工會或是勞資會議，還會跟員工協商薪資的調整。但是做為軍公教的雇主，政府完全不讓軍人、公務人員或教師的受雇代表進入「軍公教員工待遇審議委員會」，以致會中到底討論了那些數據？考量哪些事情？最後的決定如何？軍公教完全不知道，根本就是黑箱作業。人事行政總處竟然還敢大言不慚的說「軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制」，令人無法認同。

全教總點出台灣薪資停滯的原兇就是政府，台灣受雇合理薪資要改革，最重要的第一步就是要有軍公教受雇代表參加「軍公教員工待遇審議委員會」，第二步則是開放軍人及公務人員組織工會，行使受雇者的「團結」、「協商」、「爭議」勞動三權。

全教總強調，雖然防疫期間不見得適合談薪資，但是行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮對媒體表示「並未具體討論明年是否要調薪」、「軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，每年均就民間企業薪資水準、物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及政府財政負擔等相關因素綜合評估」，彷彿軍公教調薪早已形成制度化，並隨著民間企業薪資水準、物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率調整一般！十足的政治空話。

全教總指出，不得不提醒，自民國88年至108年，人均GDP成長了79.72％，民間平均薪資成長了31.57％，重要民生物資指數也成長了47.7％，但公教薪水成長不到13％。而以100年至108年的數據做比較，人均GDP成長了30.17％，民間平均薪資成長了16.74％，重要民生物資指數也成長了15.75％，但公教的薪水只調過一次3％。各項數據均顯示，20年來，軍公教的薪水調漲遠遠比不上人均GDP、民間平均薪資、重要民生物資指數等和調薪密切相關的經濟數據的成長。

全教總表示，當政府以增加「政府負擔」的理由拒絕調薪，就如同惡老闆以「增加人事經營成本」而拒絕調薪的說法一樣，只是把員工當工具在使用，根本不是在考慮員工合理薪資。

全教總參照鄰近相關國家地區，如日本、韓國、香港、新加坡，公教待遇的調整完全透明化、制度化，且有公教代表參與其中，台灣有政府，政府會做事就更顯空洞。

全教總呼籲總統蔡英文，應立刻要求行政院人事行政總處重新召開「軍公教員工待遇審議委員會」，並邀請全國教師組織派出代表參與，勞動部應提出捍衛軍公教勞權的政策，至於教育部應該正式表態不適合代表教師談薪資，如此，才是真正的公開透明會做事的政府，讓軍公教信服政府的誠意，也給民間企業的可以有樣學樣。

(旺報 )