面對後疫情時代，供應鏈重組和少量多樣性的生產需求，未來製造業將朝自動化、在地生產轉型，智慧機械與智慧製造也將進一步發展。為了協助製造業數位轉型，電電公會與機械公會今（30）日強強聯手，機械公會的製造端廠商，將結合電電公會的終端廠商與系統整合業者，透過機械雲體現智慧製造完整供應鏈，打造機械雲生態系。

機械公會與電電公會30日共同舉行「設備暨製造數位轉型」結盟簽約儀式。機械公會理事長柯拔希表示，機械公會將台灣工業4.0分為短中長三個階段，短期由公會及經濟部工業局合推工業機上盒，要達到萬機聯網的目標；中期則由公會與經濟部技術處共同推動感測器及機械雲平台開發；長期目標則是運用AI人工智慧與大數據資料分析與應用，協助廠商迎向智慧機械與智慧製造。

電電公會理事長李詩欽則表示，機械公會可提供有關機械雲平台技術與資料，協助電電公會的會員廠商進入機械雲服務生態體系，並共同爭取政府支持，發展「智慧製造」與「智慧機械」雙引擎，藉此促進電子資通訊與機械業者合作交流，加速機械產業化。

李詩欽進一步提到，電電公會會員可為機械設備上的智慧機上盒加值，強化智慧功能應用模組；而機械設備業者則可透過機械雲，將設備所需智慧化功能與服務軟體藉由機械雲來提供服務，讓眾多中小企業設備業者也能快速智慧化。

(旺報 )