TPK-KY宸鴻公告2020年第二季自結營運成果。本季自結稅後淨利約為3.1億元，稅後稀釋每股淨利為0.76元。2020年上半年累計自結稅後淨利約為3.5億元，累計稅後稀釋每股淨利為0.85元。

雖受到新冠病毒疫情干擾供應鏈出貨及造成消費遞延等影響，第二季自結合併營收為280.5億元，僅較上季減少0.5%，較去年同期減少1.4%。其中筆記型電腦（11-16吋）出貨量較上季成長16%，亦較去年同期成長51%，主要係受到疫情影響，居家辦公與線上教學人數大增，故使筆記型電腦與平板電腦需求增加；平板電腦（7-11吋）出貨量亦較前季成長27%。反觀智慧型手機產品，受到部份國家關閉實體門市營運、消費者需求減緩與手機新舊款產品轉換等因素影響，出貨量較上季減少36%，並較去年同期減少25%。

第二季營收雖與前季相當，但營業毛利由上季10.1億元成長為14.0億元，季成長38.1%，並較去年同期成長16.7%。受惠於有利產品組合調整，使營業毛利率由第一季3.6%提升為5.0%，第二季整體原料成本佔營收比重亦由前一季83.9%降為82.5%。此外，疫情期間公司因人力成本控管得宜，人工成本佔營收比重維持在5.5%，與上季5.6%相當。

宸鴻持續執行費用控管，第二季營業費用率為3.5%，僅較上季3.2%略增。本季營業淨利為4.3億元，較第一季新台幣1.1億元大幅成長。第二季淨利息費用約為新台幣1,300萬元，較前季新台幣3,400萬元減少。此外，本季認列外幣兌換損失約新台幣1,700萬元，主要係受到人民幣兌美元升值之影響。

(工商 )