綜藝天王胡瓜29日錄民視《綜藝大集合》，拚玩「投懷送抱」遊戲單元，沒想到後腦竟向後撞擊，椅子的木屑還刺到脖子，後腦立刻腫起，但表情明顯疼痛的他沒有中斷錄影，反而繼續工作，令人佩服綜藝天王的敬業，這或許正是該節目長年收視奪冠的原因。近日疫情趨緩，該節目也傳出9月即將恢復外景，從棚內走向原本的戶外錄影，第一場到新竹出外景，消息一出地方鄉親相當開心。

胡瓜過去時常為節目受傷，甚至因為長期拚玩遊戲，已習慣受傷後就找新莊李醫師看診，他笑稱自己曾骨折、脊椎受傷，都是靠該位醫生治好的，就連現在他的手都有舊傷還沒完全復原，只要玩遊戲不暖身，立刻就會發作，所以他只能在每周三錄影後，乖乖找醫生報到。

胡瓜受傷依舊錄影。（民視提供）

照道理說，胡瓜貴為綜藝天王，很多遊戲不用親自上陣，光主持就很有效果，但他總是身先士卒，就連這次受傷都是因為他跟郭婷筠親自上場拚命玩遊戲，「我每集都下去玩幾次，不想被觀眾說我都沒玩」。一句話道盡主持心聲。

(中時 )