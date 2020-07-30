立法院長游錫堃今接見歐洲在台商務協會理事長尹容等協會成員，他表示，台灣的外國直接投資有1／3來自歐洲，台歐關係密界，期盼「台歐盟洽簽雙邊投資協定」能早完成；尹容也表示，歐洲商會和台灣政府合作相當正面，希望未來和立法院的關係能更上一層樓。

台灣近年積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），游錫堃今在外交部歐洲司副司長陳詠韶陪同下，接見「歐洲在台商務協會」理事長尹容(Mr. Giuseppe Izzo)一行6人。

游錫堃表示，台灣的外國直接投資有1／3來自歐洲，近年來雙邊往來的貨品貿易總額累積已達約580億美元，台歐關係可說非常密切。期待透過歐洲在台商會的協助及大家共同努力，「台歐盟洽簽雙邊投資協定」能有所進展。

尹容則表示，歐洲商會在台已耕耘32年，長期以來和行政院等內閣部會保持良好關係，每年歐洲商會提出的建議，也有20％以上能被行政部門接納，這顯示歐洲商會和台灣政府的合作相當正面，希望未來和立法院的關係也能更上層樓。

此外，游錫堃也指出，歐盟最近已經開始正視中國對全球政治、軍事，甚至是全球經貿的負面影響，以及中國對開放社會及個人自由的威脅，因此也對歐盟在對中策略上的調整表示認同。

(中時 )