譜瑞-KY(4966)今(30)日舉辦法人說明會，受到新冠肺炎疫情衝擊，全球居家辦公、遠端教學帶動NB、平板等需求強勁，譜瑞-KY第二季每股大賺10.81元，創下歷史新高。
譜瑞-KY第二季合併營收為美金1億2154萬元，以美金計算，第二季合併營收較季增加23.57%，較去年同期增加34%，第二季營業毛利為美金5381萬元，季增22.57%，較去年同期增加41.22%，第二季合併稅後淨利為美金2822萬元，除權後基本與稀釋每股稅後盈餘為美金0.36元，折合新台幣約10.81元，單季賺逾1個股本，單季每股獲利創下歷史新高。
譜瑞-KY客戶囊括蘋果、Dell等一線大廠，第二季受到疫情關係，帶動居家辦公、遠端教學等趨勢急速升溫，譜瑞-KY第二季受惠筆電、chromebook等需求大增，客戶端拉貨積極，推動譜瑞-KY單季獲利衝上新高，大賺逾1個股本。
(時報資訊)
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