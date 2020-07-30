嫌犯載運偷來的裸銅到資源回收場變賣，當場遭警方查獲。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲、外埔及后里區一帶，近日頻傳路燈電纜線遭竊案，損失估計約20萬元，警方30日在西屯區長安路資源回收場，當場查獲卓姓男子正在銷贓電纜線一批，重達65公斤，他抖出薛姓共犯住處逮人，警方訊後依竊盜罪嫌將兩人移送法辦。

大甲警分局指出，日前連續接獲民眾報案稱，大甲、外埔及后里區一帶電纜線遭竊，台電估計損失約20萬元，警方立即組成專案小組，經多日清查分析後鎖定35歲卓男及39歲薛男。

在警方積極佈線，於30日7時許在西屯區長安路一帶資源回收場，卓男騎著摩托車載重達65公斤的裸銅變現，當場遭警方查獲，並前往薛嫌家將人帶到現場，兩人坦承1個月來犯下8案件，依今日回收廠價格約可變賣萬餘元，警方訊後依竊盜罪嫌將兩人送辦，並持續向上溯源追查有無其他共犯及銷贓管道。

大甲警分局表示，為展現改善治安決心，針對影響民眾切身感受之民生竊盜案件，對車輛物品及電纜線等民生竊盜全力投入偵辦，以「查贓緝犯」、「緝犯追贓」方式互用，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民目的，藉以提升民眾對治安滿意度，並呼籲竊嫌勿以身試法、資源回收廠商勿回收來路不明的物品，請民眾遇有可疑人、事、物立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，防範竊盜案件發生。

大甲警分局指出，另根據內政警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠；今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加，分局將持續規劃防竊勤務，以維轄內治安。

(中時 )