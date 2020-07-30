大陸的新冠疫苗第一股康希諾要上市了。公告顯示，據發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為每股209.71元（人民幣，下同），網下發行不再進行累計投標詢價。值得注意的是，若按照科創板新股首日平均漲幅167％計算，中1簽康希諾可能可大賺逾17萬元。

隨著疫苗即將問世的消息不斷釋出，最近大陸的生物醫藥，特別是疫苗類股成了市場的中堅力量。在本月29日，創業板大漲3.78％，約有100點；其中，智飛生物、康泰生物、沃森生物貢獻的點數達23.47點，占近1／4；另外，泰格醫藥、安科生物等醫藥股也有貢獻。可以說，沒有醫藥股的貢獻，大陸市場不可能會有這麼火爆。

就在29日盤後，另一個重磅消息出爐，那就是康希諾即將要上市。康希諾當日發布公告稱，發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，本次發行價格為每股209.71元。

從發行定價來看，康希諾發行價為科創板歷史第二。公告顯示，投資者可按此價格在今年7月31日進行網上和網下申購。數據顯示，截至7月29日，科創板上市公司累計融資超過2000億元，上市首日平均漲幅達167％；若按此計算，中1簽康希諾，則意味著可以獲得超17萬的收益。

(旺報 )