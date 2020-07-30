「早上起床先喝一杯水」，一般認為可降低血液黏稠度、促進排泄，不過晨起的第一杯水怎麼喝，其實大有學問。醫師表示，早上起來的第一杯水由於有助於血液循環，有「救命水」之稱，但如果喝錯了恐造成血液進一步濃縮，甚至加重身體負擔。

根據中國中醫科學院教授楊力，在《病從寒濕來：從飲食、穴位按摩入手，將寒濕一網打盡》一書中指出，早上起床時是一天當中血壓最高的時候，血液黏稠度也最高，這時喝一杯溫開水，可降低血液黏稠度，防止心血管疾病；此外，還能補充經過一整夜流失的水分。

不過楊力也強調，晨起的第一杯水最好是白開水，其他任何含有鹽分、糖分或含油的飲品，不但不能代替白開水，反而有可能造成血液進一步濃縮。而且晨起空腹時最好喝溫水，因為可以保暖內臟，此外，最好不要一口氣喝超過200毫升，因為血液突然稀釋，也會加重心腎的負擔，尤其若一起床就大口喝冰水，會導致血管迅速收縮，血壓突然升高，恐激出腦中風、心肌梗塞等心血管疾病猝發。

(中時新聞網)