台中神岡喪家將在6日深夜舉行「送肉粽」儀式，並公告送煞路線，籲請生人迴避。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中也有「送肉粽」！神岡一戶喪家近日發出公告籲請芳鄰注意，8月6日晚間9點至11點將在圳前里中山路1720巷進行「送肉粽」儀式，送煞路線為：圳前里中山路1720巷右轉圳岸路，再左轉圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，直走接圳前路，右轉國道4號神岡交流道後送出庄。

據了解，死者為78歲婦人洗腎多年，平時與兒媳同住，年初兒子驟然離世，無法走出白髮送黑髮傷痛；婦人26日清晨獨自離家後即失聯，之後晨起種菜農民發現方婦在圳前里中山路1720巷附近林間自縊輕生。

家屬為求鄉里平安，6日晚間將聘請法師舉辦「送肉粽」儀式，將前往死者輕生處取下樹枝，送往溪口火化放流。呼籲生人迴避，芳鄰緊閉門窗，若真的遇到也不鐵齒，假如來不及閃避，可以側身巷民宅迴避，心中默念阿彌陀佛等聖號，眼神避免直視送煞隊伍。

「送肉粽」儀式源於鹿港人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」雙關語暗喻，除煞儀式就叫「送肉粽」。也有民間習俗認為「肉粽」指的並非死者靈魂，是死者生前的怨恨，亡者離世一瞬間，痛苦的意識交織在一起，累積為煞氣，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。

(中時 )