叫車軟體巨擘優步（Uber）此前宣布，若能在香港取得法規肯定，集團有意將亞太地區總部遷到香港，也考慮在本地建立研究及工程中心。然而，Uber於30日表示，至今港府仍未明確審視可行方案，因此優步短期內將會保留新加坡為亞太地區總部。

香港信報報導，優步指出，公司於2020年5月宣布，有意將亞太地區總部遷至香港，但與港府探討本地立法規範汽車共乘的方案為先決條件。優步表示，自計畫公布後，得到廣大香港市民及投資者的支持，可惜至今港府仍未明確審視可行方案。

優步強調，將會繼續致力於推動香港管理規範汽車共乘，短期內則會保留新加坡為亞太地區總部。此舉意味著優步將總部遷至香港的計畫將會暫停。

報導援引優步消息人士透露，優步提出與港府官員，就本地立法規範汽車共乘的多種方案，進行正式討論，但港府一直沒有回應、也不肯與優步展開對話。優步考量到與港府缺乏聯繫，因此作出暫停亞太總部遷至香港計畫的決定，並會繼續研究在亞洲其他市場建立地區總部的選項。

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