受新冠肺炎疫情肆虐全球影響，空中巴士第二季由盈轉虧，且虧損超出市場預期，因此將進一步削減A350飛機產量。

空巴表示，下半年希望能避免消耗「併購與客戶融資前現金」，因新冠肺炎疫情重創航空業，導致交機崩跌，該公司上一季的「併購與客戶融資前現金」淨流出44億歐元。

執行長Guillaume Faury表示，新冠肺炎疫情對空巴第二季財務造成的衝擊非常顯而易見，上半年商用飛機交貨量較去年同期腰斬。空巴表示，受到這場公衛危機影響，截至6月底約145架商用機無法交付。該公司並表示，因市場能見度仍然不高，公司仍將不提供全年財測。

空巴周四公布第二季營收年減55%，為83.17億歐元，不如市場預期的85.52億美元。營業損益由盈轉虧，為虧損12.26億歐元，超出市場預期的營業虧損10.27億歐元。該虧損包括與新冠危機相關之資產負債表減值費用9億歐元。淨損為14.4億歐元，與去年同期的淨利116億歐元相比由盈轉虧。

繼4月時將月產量由9.5架減至6架後，空巴宣布A350飛機產能將進一步調降至每月5架。

稍早前，其美國同業波音公司宣布將進一步調降787型與777系列飛機產量，此兩款飛機在長程航空市場是空巴A350的競爭對手。

在新冠肺炎疫情爆發之前，航空業就已經面臨這些最大型客機供應過剩的問題，當需求重返正常水準時，這些恐將是復甦最緩慢的機型。空巴預期需求可能要到2023年或2025年才能重返正常。

(時報資訊)