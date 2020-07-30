宏碁(2353)旗下酷碁科技董事長高樹國今天表示，疫情帶動零接觸，更帶來結構性影響的挑戰。酷碁了解客戶痛點，進而提出解決方案，酷碁攜手「天主教宗傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」。

高國樹表示，2年前宏碁將周邊事業分割，成立了酷碁，其成立的宗旨就是「better person」、「better world」，酷碁持續創新，大到百萬的電競座艙，小到唸珠，酷碁隨時關注目標使用者有哪些需求沒被滿足。

去年底，酷碁推出「智慧玫瑰念珠」首波選定於梵蒂岡所在的義大利推出。酷碁是在去年7月在台灣和全國宗座傳信善會和一卡通合作，結合三方資源，今天又推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」。

前副總統陳建仁，今天應邀出席宏碁新品發表會，陳建仁表示，台灣防疫成功，是在自由民主的體制下，大家願意溝通和互信，心可以結合在一起，團結一致，一心一德就能做得更好。陳建仁也表示，蔡總統非常看重數位化國家，也積極推展，宏碁和酷碁在數位科技上非常努力。新冠疫情，讓我們在烏雲中看到金邊，科技可以做到「better person」、「better world」。

(時報資訊)