今年黃金現貨大漲逾25％，近日金價更是已經創了10年新高，世界黃金協會（WGC）今（30）日發布的報告顯示，今年上半年印度黃金消費量較去年同期下降56%，第二季黃金需求暴跌70%，創10多年新低，並且預計全年印度黃金需求將降至26年來最低水準。因為疫情導致可支配收入下降，讓購買黃金數量鉅額減少。

根據新浪財經報導，印度是僅次於大陸的全球第二大黃金消費國，印度需求下降可能抑制金價的進一步上漲，儘管這可能有助於支撐印度盧比匯率，並削減印度的貿易赤字。

世界黃金協會印度執行董事Somasundaram PR表示：「黃金價格的快速上漲自然造成購買量的衰退。」，今年黃金現貨大漲逾25％，已經創了10年新高，今（30）日截至下午2點45分下跌0.64％，暫報每盎司1958.41美元。

世界黃金協會的報告顯示，今年上半年，印度的黃金消費量較去年同期驟降了56%，至165.6噸。疫情引發的封鎖，導致個人所得減少，自然減少購買黃金需求，使得印度第二季度黃金需求暴跌70%，至63.7噸，創10多年新低。

(中時新聞網)