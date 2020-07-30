第一金控董事長廖燦昌被檢調查出多年前擔任合庫董事長時，涉嫌與遠航董事長張綱維合謀，違法貸款22.5億元，今天遭台北地檢署依《銀行法》起訴，並建請法官重判。國民黨革實院長羅智強在臉書發文，質問行政院長蘇貞昌當初強力背書，堅持任用廖為第一金控董座，如今還有臉幹得下去？

羅智強說，2019年12月，外界質疑蘇貞昌堅持重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長時，蘇貞昌說：「用人唯才是唯一考量」；結果，廖燦昌在合庫董事長任內，拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元，造成合庫虧損。這樣的人，請問蘇貞昌，「你是用人唯才，還是用人唯財？」

羅智強隔空質問蘇貞昌說：「我批你女兒拿一千萬標案，被我一罵，尚有一點羞恥心，說下次不拿了；結果你堅持要用的人一爆，就是22億。這個人，是你當初強力背書的，現在發生這樣的事情，行政院長你還有臉幹得下去？」什麼噁爛事，只要發生在民進黨，覺青們全部當沒事，也算台灣奇景。

據悉，北檢今天起訴張綱維，並認為張綱維當年把自己樺福集團的債務轉嫁給遠航，和當時的合庫董事長廖燦昌合謀，由廖向當時的合庫副總經理黃伯川關說，再由黃向承辦人施壓，最後由合庫台北分行以急件核貸22.5億元給遠航，讓張挪用去還其他公司的債務。檢方痛批廖燦昌不思盡忠職守，把公股銀行資金作為私人交際人情讓張綱維使用，還全盤否認犯案，毫無悔意，因此也以《銀行法》等罪起訴，並請求從重量刑。

(中時 )