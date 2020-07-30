新冠疫情衝擊，觀光產業受創嚴重，為吸引民眾到台北旅遊、消費，北市觀傳局自7月起力推「安心旅遊專案」，專案內除針對自由行旅客、親子推出暑期「場館銅板價」之外，更針對團體旅遊客群贈送「團客大禮包」，吸引各家旅行社規畫台北行程、帶動台北一波觀光消費熱潮，預計8月底將吸引2萬名遊客。

觀傳局表示，凡7月15日至8月31日參團來台北旅遊，北市將免費贈送團客搭乘雙層觀光巴士，體驗「登高望遠遊台北」，另加碼贈送每位團客價值3495元的「團客大禮包」。

觀傳局指出，大禮包內容包含熊讚芒果酥1盒、北北基好玩卡景點暢遊卡2 張、雙層觀巴24小時票兌換券2張以及溫泉抵用券2張，限量2萬名，希望能吸引遊客來台北旅遊、並在日後重遊台北。

觀傳局強調，各家旅行社規畫的台北遊程，包含2天1夜安心遊入住台北晶華酒店只要1688元、GO台北睏1眠2日入住圓山飯店只要1888元，美麗台灣遊陽明山、探訪圓山密道並入住北投春天溫泉酒店只要2999元，台北安心旅遊之古往今來只要2888元還可入住喜來登飯店、閨蜜愛旅行4人成行每人1988元可入住大直英迪格酒店等，吸引民眾報名熱烈。

觀傳局指出，這次台北市團客加碼方案，截至7月30日幾乎已全數報名額滿，到8月底預計成功吸引2萬名遊客來台北遊玩跟消費，另外透過團客大禮包贈送，鼓勵民眾利用北北基好玩卡、雙層觀巴兌換券再次「重遊台北」，期待創造共6萬旅客到訪人次，帶動台北觀光旅遊消費商機。

(中時 )