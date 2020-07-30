美國眾議院於29日舉行反壟斷聽證會，科技業的巨頭蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與Facebook執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）均以遠端視訊方式出席聽證會，而在席間，祖克伯證實，有證據顯示中國大陸正在企取美國企業的機密。

根據國外媒體《Business Insider》報導指出，當被詢問到「是否認為中國大陸政府竊取美國企業技術」時，Facebook執行長祖克伯表示「有充分的證據可以證明此事」。亞馬遜執行長貝佐斯則是回應，他的確有收到中國大陸竊取技術的報告，但是他個人並沒有相關經歷。

Google執行長皮查伊則是回應說，他手上並沒有Google機密遭到竊取的資料。而蘋果執行長庫克則表示，他不知道相關的具體情形。而被問到要如何更全面且完善的保護資訊、技術不被竊取，這四位執行長都沒有回應。

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(中時新聞網)