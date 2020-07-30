基隆陳姓男子因積欠1萬8千元交通罰鍰，導致名下3層樓祖厝遭法拍，陳母曾為此下跪求情，最後在台大法律系退休教授陳志龍協助下，案情出現逆轉，執行署撤案還房。監察院通過監委王幼玲、高涌誠、蔡崇義、田秋堇等調查報告，要求法務部督導所屬確實檢討改進。

調查報告指出，行政執行署應依公平合理原則，兼顧公共利益與人民權益之維護，採取的執行方法所造成的損害，不得和欲達成執行目的之利益顯失均衡。但宜蘭分署限期要求陳男繳清滯納的1萬8千元罰鍰，將陳員一家人賴以安身的唯一房屋進行拍賣；原拍賣金額為250萬，卻因流標減價拍賣，以135萬5千多元拍定，與公法債權受償金額（1萬8千元罰鍰債權），明顯不符比例原則。

監委表示，宜蘭分署顯然已經違反國際人權公約的規定，加上曾經在陳男郵局帳戶強制執行扣押社會福利津貼，調查報告認為此事件引發社會爭議並損及政府執法形象，法務部應以本件為例，建立行政執行影響人權的檢視準則，免於再度發生類此侵害人權的事件。

由於此案引起爭議，監察院進行調查，並數次現場履勘、調卷、約詢，宜蘭分署發現本件不動產拍賣公告記載之木造房屋，於拍賣前已全部滅失，該分署依職權於2020年5月15日撤銷拍賣之程序，陳男得以保住房子。

監委發現，除上述的行政缺失外，執行過程同時存有諸多瑕疵，比如將不同日期之不動產查封與測量之執行內容記載於同一張筆錄，且漏將揭示查封公告照片附卷。 歷次執行公文均以正式書面送達，但書面回證皆無當事人簽收紀錄，無從確認當事人是否知悉相關執行程序之進行。

監委表示，行政執行署於調查期間急於釐清責任，以新聞稿揭露陳男欠繳狀況與欠繳原因等情形，尚透露與本案無關的綜所稅及健保等欠繳資料，該署並未保護當事人個資及隱私，顯有失格。

另外，調查報告指出，陳男於房屋被拍賣其間，曾親至基隆監理站窗口繳納另案罰鍰，但因目前監理系統並無違規罰單與執行案件進度相互勾稽之功能，因此監理站無法經由系統即時提醒，造成陳男權益受到影響，公路總局應督促監理站檢討改進，以保障民眾權益。

(中時 )