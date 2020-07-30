美國聯準會維持零利率政策不變，激勵周三美股四大指數全面收漲，亞股今（30）日跟進普揚。台股在資金回流半導體族群，台積電（2330）、日月光投控（3711）等科技權值股走強帶動下，加權指數開高後震盪走揚、一度大漲228.50點，櫃買指數同步開高走揚。

終場加權指數大漲181.95點、收於12722.92點，再創收盤新高價，成交量略降至2138.32億元。櫃買指數在昨日止跌回穩後，今日再度開高穩揚，尾盤獲買單敲進拉抬，終場上漲2.12點、收於全日最高點161.73點，成交量降至485.38億元。

盤面各類股今日普漲，以半導體類股上漲2.41％領漲、電機類股漲2.31％居次，電子、電腦周邊、紡纖、電子零組件、生技、玻陶類股漲逾1.5％。金融類股小漲近0.5％，僅油電燃氣類股跌近0.8％、造紙股小跌約0.4％表現較弱。

權值股由日月光投控大漲逾4％領軍、台達電（2308）漲近3.5％居次、台積電穩揚2.8％續擔當領攻要角，統一（1216）及和泰車（2207）亦漲逾1％。不過，台塑化（6505）跌近1％、股王大立光（3008）下跌約0.65％表現較弱，鴻海（2317）則守住平盤。

分析師表示，聯準會利率不變決議符合市場預期，並表示全面力挺美國經濟，趨緩近期疫情延燒利空，加上科技類股財報多優於市場預期，晶片大廠超微（AMD）調高財測激勵股價大漲，帶動供應鏈的台積電ADR同步大漲，間接激勵台灣半導體族群延續強勢表現。

而金管會主委黃天牧表達希望延長當沖降稅政策。分析師認為，當沖降稅實施以來雖對指數表現幫助不大，但對台股成交量能提升有一定助益，對於市場人氣有所提升，加上國安基金不退場，顯示政府對指數仍積極偏多，對於市場信心仍有正向助益。

觀察近期盤面結構，分析師指出，在AMD財測上修帶動台積電表現轉強之際，櫃買指數中小型股仍維持相對強勢，扭轉先前一強一弱態勢。在大型權值股與中小型股皆能同步維持強勢格局下，盤面結構明顯好轉，將有助於指數延續強勢。

分析師認為，雖然台股面臨「萬三」鍋蓋賣壓仍重、尚需等待時間消化，但就AMD業績強勁間接激勵台股半導體族群延續強勢表現來看，後續若蘋果等科技股財報及展望亦能優於市場預期，對台股激勵效益將更顯著、有機會再攻「萬三」關卡機會。

(時報資訊)